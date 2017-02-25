Учреждена новая партия «Прогрессивные»

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня общественная организация «Прогрессивные» учредила политическую партию с тем же названием.

Партия не исключает старта на выборах в Риге, но относится к этому осторожно, так как времени остается мало. Наибольшие надежды партия возлагает на выборы самоуправлений в Юрмале, Ропажском, Балдонском и Айзпутском краях, рассказал председатель партии Марис Граудиньш.

Среди целей партии - содействие прозрачности и открытости в закупках самоуправлений, а также введение прогрессивной налоговой системы.

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За учреждение партии «Прогрессивные» проголосовали 220 человек. В правление партии, помимо Граудиньша, вошли Мартиньш Коссович, Антонина Ненашева, Эрвин Лабановскис, Гунтис Лауринс, Аснис Добелис и Инга Лиепа-Мейере.

Организация «Прогрессивные» была учреждена в 2011 году с целью «объединить социал-демократически мыслящих людей, которым надоела права политика в Латвии».


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