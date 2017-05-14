Она была «За независимую Латвию!»: дело о взятках и штраф 40 000 евро

 

Фото: LETA

Рижская городская избирательная комиссия исключила уголовно судимую Инару Вилкасте из списков кандидатов в депутаты Рижского самоуправления движения «За независимую Латвию!».

Движение обжаловало это решение в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая примет решение, сообщила руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня.

Согласно закону,

в самоуправление не могут баллотироваться лица, судимые за тяжкое или особо тяжкое преступление

, если они не реабилитированы, судимость не снята или не погашена.

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В прошлом году вступил в силу приговор суда по делу о взяточничестве, согласно которому Вилкасте должна заплатить штраф в размере 40 000 евро.

Представитель «За независимую Латвию!» Янис Кузинс считает, что Вилкасте уплатила присужденный ей штраф, и судимость должна быть аннулирована.

Из списка движения вычеркнуты также неграждане Павел Сухлов и Айдин Аскеров. Лидером списка «За независимую Латвию!» является председатель правления АО «Марика» и владелец «Радио Pik 100 FM» Юрий Журавлев.

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