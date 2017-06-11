Мэр Риги хочет зарегистрировать словосочетание «Кепка Ушакова», как товарный знак

Мэр Риги Нил Ушаков, как физическое лицо в середине мая выразил желание стать владельцем торговой марки «Кепка Ушакова», сообщает передача «de facto». Такое словосочетание глава города регулярно использует, когда речь идет об искусственном холме в Плявниеках.

У предвыборной кампании партии «Согласие» был один очень заметный элемент - голубые шапки с надписью «Ušakova kepka» – так в социальных сетях мэр Риги называет искусственную гору в Плявниеках. Оказалось, в середине мая Ушаков, как физическое лицо подал в патентное бюро (Latvijas Republikas Patentu valdē) заявление о регистрации этого словосочетания на трех языках – латышском, русском и английском – как торговую марку.

Ушаков хочет стать владельцем четырех торговых марок: «Ušakova kepka», «Ushakova kepka», «Ushakov cap» и «КЕПКА УШАКОВА». Заявка находится в стадии рассмотрения.

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Все 4 заявления поданы по следующим классам товаров и услуг, согласно Ниццкой классификации: печатная продукция, фотографии, письменные материалы, трафареты, принты; дорожные сумки и чемоданы, зонты, пакеты; палатки и мешки; одежда, обувь, головные уборы; товары для занятия спортом, игры, игрушки; реклама; спортивные и культурные мероприятия.

Возможность того, что это его «план Б», и проиграв на выборах, произошло бы открытие сувенирного магазинчика где-нибудь в Спикери и продажа шапок, Ушаков поясняет: «Нет, нет, я специально стараюсь удержать данную комбинацию слов, чтобы кто-нибудь, например, не начал производить что-нибудь сомнительного содержания под названием «Ušakova kepka«».

Сам же Ушаков заявил, что у него нет никаких планов по поводу того, чтобы назвать холм в Плявниеках «Кепкой Ушакова»: «Меня можно во многом обвинить, но я не сумасшедший и не дурак. Такого названия даже у самой лучшей горы быть не может».

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