ВЛ-ТБ/ДННЛ вместо двух сопредседателей выберет одного

В настоящее время у национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) два сопредседателя, но на предстоящем в декабре съезде планируется выбрать одного председателя.

В настоящий момент сопредседателями ВЛ-ТБ/ДННЛ являются Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш.

Дзинтарс подтвердил агентству ЛЕТА, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя партии, а Берзиньш пока конкретного ответа на вопрос не дал.

ВЛ-ТБ/ДННЛ представляет собой объединение «Все для Латвии» и «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, которые в 23010 году консолидировались в единую организацию под названием «национальное объединение».