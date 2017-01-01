Посол Латвии: Представители рынка РФ считают, что мы без них ничего не можем. Это не так!

Мнение о том, что без российского рынка латвийские предприниматели не выживут, преувеличено, сказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш в передаче Латвийского радио «В точке пересечения».

Послы нескольких стран подтвердили ему, что сталкиваются со сходными проблемами, пытаясь различными продуктами завоевать российский рынок. Причина неудач часто заключается не в санкциях, а в желании России защитить свой рынок и не пустить конкурентов.

«О российском рынке в Латвии существует немного искаженное мнение, которое пытаются популяризировать представители России, - о том, что без российского рынка мы ничего не можем, и латвийским предпринимателям придет конец.

Российский рынок сейчас рискованный и сильно политизированный, и предпринимателям стоит подумать, прежде чем пытаться войти на этот рынок любой ценой», - сказал Риекстиньш.

Если в четвертом квартале 2017 года динамика сохранилась на уровне первого полугодия, то взаимный оборот торговли в 2017 году составит 2,7 млрд евро, что является значительным показателем. Россия остается пятым самым активным торговым партнером Латвии, добавил посол.

В первом полугодии торговый оборот с Россией составил 904,72 млн евро и вырос по сравнению с первым полугодием 2016 года на 15%.