Вейонис после США отправится во Францию

Президент Раймонд Вейонис сегодня после поездки в США отправляется с рабочим визитом во Францию, где в понедельник, 9 апреля, у руководителей стран Балтии состоится встреча с президентом этой страны Эммануелем Макроном, сообщили в президентской канцелярии.