Вейонис после США отправится во Францию

Президент Раймонд Вейонис сегодня после поездки в США отправляется с рабочим визитом во Францию, где в понедельник, 9 апреля, у руководителей стран Балтии состоится встреча с президентом этой страны Эммануелем Макроном, сообщили в президентской канцелярии.
«Для Латвии важно быть частью активной Европы, частью дискуссии о будущем. Встреча президентов трех стран Балтии с президентом Франции станет возможностью непосредственно принять участие в обсуждении будущего Европы», - отметил Вейонис.
Во время рабочего визита во Франции президенты Латвии, Литвы и Эстонии вместе с Макроном откроют в Музее современного искусства Орсе выставку «Символика в искусстве стран Балтии», посвященную столетию балтийских государств.