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Латвийское объединение регионов выдвинуло Смилтенса кандидатом в премьеры

LETA
Эдвард Смилтенс | Фото: Evija Trifanova / LETA

Латвийское объединение регионов (ЛОР) сегодня на форуме «Сила регионов для развития Латвии» решило выдвинуть своим кандидатом на должность премьер-министра депутата Сейма Эдварда Смилтенса.

В своем выступлении Смилтенс обозначил одну из важных задач - добиться того, чтобы люди, в том числе выпускники школ и вузов, связывали бы свою жизнь с Латвией.

33-летний Смилтенс в начале своей политической карьеры был членом «Общества за другую политику», которое позже вошло в состав «Единства». Он баллотировался на пост председателя «Единства», но неудачно, а затем стал работать вместе с ЛОР.

Как отметили председатель парламентской фракции ЛОР Неллия Клейнберга и руководитель собрания представителей ЛОР Гунтис Гладкин, количество депутатов фракции ЛОР и работающих вместе с ними составило уже десять человек, и это подтверждает, что партия «выросла вширь и в размере». По мнению представителей ЛОР, эта фракция является сейчас единственной реальной оппозицией.

По мнению Клейнберги, избирателям важно, что партия защищает интересы жителей регионов.

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