Домбрава так боится иностранных студентов «производителей кебабов», что просит менять закон

Сейм в четверг рассмотрит изменения в законе об иммиграции. Часть предложений подал депутат национального объединения «Visu Latvijai — Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» Янис Домбрава, который считает, что нужно ограничить приток иностранных студентов в страну.

Ранее депутат выступил со статьей «Иностранные студенты - производители кебабов», которая вызвала критику в социальных сетях, а ответственная комиссия большинство его предложений отклонила, не усмотрев в иностранных студентах угрозы для национальной безопасности.

Тем не менее представители ряда вузов, в целом возражая против высказываний Домбравы, например, по поводу нетрадиционной одежды иностранцев, признают, что в этой сфере необходимо больше порядка и контроля.

Одно из главных ограничений, которое хотел бы включить в закон Домбрава, заключается в том, что в Латвии одновременно не должны находиться более 3500 студентов из так называемых третьих стран, то есть государств, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону.