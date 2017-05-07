Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 10:1

Российские хоккеисты одержали убедительную победу над командой Италии в матче чемпионата мира.

Встреча участников группы А в рамках второго тура группового этапа ЧМ в Кельне завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян. Шайбы забросили Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин.

В составе итальянцев отличился только Томассо Траверса.

Реклама

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она выиграла у Швеции — 2:1.

Следующий матч россияне проведут против Германии в понедельник.

Еще по этой теме