Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 10:1

Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 10:1
 

Россия разгромила Италию на ЧМ по хоккею со счетом 10:1. Фото: AP/Scanpix

Российские хоккеисты одержали убедительную победу над командой Италии в матче чемпионата мира.

Встреча участников группы А в рамках второго тура группового этапа ЧМ в Кельне завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян. Шайбы забросили Сергей Андронов (дважды), Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников (дважды), Артемий Панарин (дважды), Сергей Плотников, Сергей Мозякин.

В составе итальянцев отличился только Томассо Траверса.

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Таким образом, сборная России одержала вторую победу на турнире. Ранее она выиграла у Швеции — 2:1.

Следующий матч россияне проведут против Германии в понедельник.

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