Объятия с Рональдо: на родителей мальчика завели дело

Произошедший в пятницу во время футбольного матча между сборными Латвии и Португалии, возможно, самый яркий момент, когда маленький мальчик выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду, дорого обойдется Латвийской федерации футбола, - сообщил ее президент Гунтис Индриксонс.

Сборная Латвии в пятницу на стадионе «Skonto» с результатом 0:3 уступили Португалии на чемпионате Европы. В конце матча на поле выбежали мальчик и девочка, чтобы сфотографироваться и обнять Криштиано Роналдо, четыре раза признанного лучшим футболистом года.

Представитель Государственной полиции Анце Розите порталу TVNET подтвердила, что на родителей мальчика завели административное дело.

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Генеральный секретарь Латвийской федерации футбола (LFF) Янис Межецкис порталу TVNET указал, что в связи с произошедшим, были назначены денежные санкции со стороны Международной федерации футбола (FIFA).

«Со стороны FIFA обязательно будут денежные санкции. В течение этой недели мы узнаем конкретную сумму. После игры были задержаны 5 детей и отвезены в полицейский участок, куда за ними приезжали родители. На всех заведено административное дело. По предоставленной информации, мама одного мальчика сама переправила ребенка через ограду, чтобы он мог выбежать на поле» рассказывает Межецкис.

Как выяснили работники портала TVNET, этого мальчика зовут Оливер. Его мама Эвита в социальных сетях выразила гордость за сына. «Он хотел сделать это в Барселоне год назад, но было слишком много охраны... но мечты исполняются» указывает женщина.

По оценкам, сумма штрафа может составить примерно 20 000 евро.











Aizvērt Маленькие болельщики кинулись на поле к Криштиану Роналду Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







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