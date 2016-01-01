Автогонка завершилась аварией с участием 16 машин

Квалификационная гонка спортивных авто Гран Туризмо (FIA GT) в китайском Макао прервалась на первом круге из-за массовой аварии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Weber Niraschtoe.

Авария произошла после того, как Даниэль Хункаделья, ехавший четвертым, ударился о стену на выходе из самого узкого поворота трассы. Следовавшие за ним пилоты не сумели проскочить в коридор и начали врезаться друг в друга. Только четырем машинам из двадцати удалось избежать столкновения.

Никто не пострадал. Организаторы решили прервать гонку и начать ее заново. Победу одержал пилот Mercedes Эдоардо Мортара.