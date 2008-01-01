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Фазель: чемпионаты мира не вернутся в США и Канаду, там не умеют болеть

Newsru.com
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Фото: EPA/LETA

Международная федерация хоккея (IIHF) пока не собирается проводить чемпионаты мира в Северной Америке, поскольку там они не вызывают такого интереса, как в Европе.

В 2008 году в связи со столетием с момента основания IIHF мировое первенство впервые в истории прошло в Канаде - в Квебеке и Галифаксе. Чемпионом мира в том году стала сборная России, переиграв в захватывающем матче канадскую команду.

«Я не думаю, что мы еще будем устраивать чемпионаты мира в Северной Америке, поскольку турнир для Национальной хоккейной лиги находится, условно говоря, на заднем дворе, - сказал президент IIHF Рене Фазель.

- В 2008 году мы праздновали юбилей хоккея, поэтому мы туда отправились. И нам тогда повезло, что канадские клубы вылетели из плей-офф. Возвращаться туда нам не стоит».

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