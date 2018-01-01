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В заключительном матче дня сборная Хорватии расправилась с Нигерией

Lenta.ru
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Фото: AP/LETA

Сборная Хорватии обыграла нигерийцев в матче первого круга группового этапа чемпионата мира-2018. Встреча состоялась на стадионе «Калининград Арена» и завершилась победой хорватов со счетом 2:0.

На 32-й минуте Хорватия вышла вперед после автогола полузащитника соперника Одженекаро Этебо. Второй мяч с пенальти забил Лука Модрич (71-я минута).

Одиннадцатиметровый стал пятым по ходу этого игрового дня (16 июня). Ранее арбитры ставили мяч на точку в матчах Франция — Австралия (дважды, оба пенальти реализованы: у французов отличился Антуан Гризманн, у автралийцев — Майл Единак), Аргентина — Исландия (вратарь отбил удар Лионеля Месси), а также Перу — Дания (перуанец Кристиан Куэва промахнулся).

Сборная Хорватии возглавляет турнирную таблицу группы D с тремя очками. Второе-третье место делят аргентинцы и исландцы, сыгравшие вничью в Москве (1:1). В их активе по одному очку. Нигерийцы замыкают квартет.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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