Как сказал Бедный, Украина уже победила, так как Россия после вторжения в Украину исключена из олимпийского движения.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных атлетов.

Предпосылки МОК для таких спортсменов те же, что и в ранее опубликованных рекомендаций для международных спортивных федераций и организаторов соревнований. В них говорится, что спортсмены могут участвовать в соревнованиях только индивидуально, а не как участники команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие российские военные действия в Украине, не должны участвовать в соревнованиях. Кроме того, спортсмены и обслуживающий персонал не могут быть сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соответствовать антидопинговым правилам международных федераций, а также флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут демонстрироваться во время соревнований.

Парижские Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

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