В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/ jurvetson

На побережье Канады по неизвестным причинам выбросило около 20 тысяч морских обитателей. Об этом сообщает министерство рыболовства и океанов Канады.

Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных.

По данным специалистов, это уже не свежие «дары моря», их выбросило на берег около пяти дней назад.

Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

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Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.


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