Установлено местонахождение нападавшего в Стамбуле

Турецкий вице-премьер Вэйси Кайнак заявил об установлении вероятного местонахождения нападавшего в стамбульском клубе, передает Sky News.

«Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак сообщает, что служащие установили предполагаемые связи и местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула», - говорится в сообщении.



























Aizvērt В Турции вспоминают жертв обстрела в ночном клубе Стамбула AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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В новогоднюю ночь в ночном клубе Стамбула произошел теракт. Погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

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