В Норвегии подсчитали применую стоимость охраны Брейвика в тюрьме

Андерс Брейвик
 

Андерс Брейвик. Фото: AP/Scanpix

Норвежская прокуратура примерно подсчитала, во сколько государству обходится содержание в тюрьме террориста Андерса Брейвика. Об этом сообщаетТАСС.

Как объявил представитель обвинения Фредрик Сейерстед, выступая на слушаниях по апелляции Минюста и самого Брейвика на решение окружного суда Осло, «тюрьма расходует пять миллионов крон (около 550 тысяч евро) только на поддержание условий крайне высокой безопасности, в которых содержится террорист». Причем, как уточнил Сейерстед, эта цифра не включает непрямые траты, включая расходы на бесконечные судебные тяжбы. Для оценки режима содержания Брейвика создана специальная группа.

Норвежский суд сейчас рассматривает две апелляции на решение, вынесенное 20 апреля 2016 года. Тогда Брейвику удалось добиться признания условий его содержания в тюрьме бесчеловечными: террорист жаловался на то, что ему предлагают холодный кофе, а еду разогревают в микроволновке. «Это хуже, чем пытка водой», — утверждал он. Кроме того,

осужденного возмущало, что его изолировали от остальных заключенных и не пускают к нему его друзей-экстремистов.

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Суд тогда признал претензии частично обоснованными и принял решение выплатить Брейвику компенсацию в размере 40,7 тысячи долларов. Однако вердикт не удовлетворил ни сторону истца, ни ответчика.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик совершил два теракта. Вначале он привел в действие бомбу в правительственном квартале Осло, убив восемь человек. После этого он отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством, но судьи смогут продлевать его до того момента, пока не сочтут, что преступник больше не представляет опасности.

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