Европарламент отложил голосование за безвизовый режим с Грузией

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Европарламент отложил голосование за безвизовый режим с Грузией

Еще по этой теме

«Голосование по договоренности между Советом ЕС и Европарламентом по вопросам безвизового режима для Грузии перенесено на более поздний срок», — отметили в пресс-службе.

15 декабря 2016 года сообщалось, что ЕП большинством голосов одобрил предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок гражданам Грузии и Украины. Также отмечалось, что это решение должен официально утвердить Совет Евросоюза.

Реклама

Ранее в том же месяце Европарламент утвердил механизм отмены этого режима. В нем предусмотрено, что безвизовые поездки могут быть приостановлены, в случае если на территории стран Евросоюза окажется большое число украинцев и грузин, отказывающихся вернуться на родину.

В июне 2016-го президент Грузии Маргвелашвили заявил, что страна давно желает стать членом европейской семьи.

В мае того же года ЕС предложил распространить на Грузию и Украину механизм временного прекращения действия безвизового режима с третьими государствами. По мнению европейских чиновников, это поможет предотвратить новый миграционный кризис в случае внезапного роста числа нелегальных мигрантов.

Еще по этой теме
Безвиз для Украины и Грузии объединят в один пакет

Безвиз для Украины и Грузии объединят в один пакет

В ЕС договорились по безвизу для Грузии

В ЕС договорились по безвизу для Грузии

Европарламент одобрил отмену виз для граждан Украины и Грузии

Европарламент одобрил отмену виз для граждан Украины и Грузии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой Wo&Men

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Известная актриса о Максиме Аверине и родах Showbiz

Известная актриса о Максиме Аверине и родах

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости Wo&Men

Диетологи назвали продукты с самым долгим эффектом сытости

Последний путь: приметы и суеверия после смерти Wo&Men

Последний путь: приметы и суеверия после смерти

Грузия

TVNET спрашивает

Чего Вы ждете от назначения нового посла РФ в Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I

Темы

 