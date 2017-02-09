Президентом Сомали стал гражданин США

Новым президентом Сомали стал бывший премьер-министр этой страны Мохамед Абдуллахи Мохамед, известный также как Мохамед Фармаджо. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Reuters.

Голосование парламентариев прошло в ангаре на территории аэропорта сомалийской столицы Могадишо, этот объект считается здесь одним из наиболее безопасных. В заключительный третий тур вышел также действовавший лидер страны Хассан Шейх Махмуд, однако накануне решающего голосования он признал свое поражение и отказался от дальнейшей борьбы.

По данным информагентства, Мохамед уже принес присягу перед парламентариями.

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Как передает ТАСС, с 1989 по 1993 года он изучал историю в Университете Буффало (штат Нью-Йорк), получил диплом бакалавра, а затем окончил магистратуру по специальности «Политология и международные отношения».

По окончании учебы Мохамед сменил несколько должностей в администрациях муниципалитетов и графств, а также в правительстве штата Нью-Йорк. В 2010 году он вернулся в Сомали и занял пост премьер-министра, а в 2012 году основал Сомалийскую партию справедливости и равенства, где стал генеральным секретарем.

У нового президента Сомали двойное гражданство, он имеет американский паспорт.

Хассан Шейх Махмуд был президентом Сомали с сентября 2012 года.

Сомалийская республика прекратила свое существование как единое государство в 1991 году после падения режима диктатора Сиада Барре. В глазах международного сообщества единственной законной властью в стране является федеральное правительство, под его управлением находится Могадишо и несколько ближних районов. Остальные части Сомали контролируются непризнанными структурами или представляют собой самоуправляемые регионы.