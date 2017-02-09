Президентом Сомали стал гражданин США

Мохамед Фармаджо
 

Мохамед Фармаджо. Фото: REUTERS/Scanpix

Новым президентом Сомали стал бывший премьер-министр этой страны Мохамед Абдуллахи Мохамед, известный также как Мохамед Фармаджо. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Reuters.

Голосование парламентариев прошло в ангаре на территории аэропорта сомалийской столицы Могадишо, этот объект считается здесь одним из наиболее безопасных. В заключительный третий тур вышел также действовавший лидер страны Хассан Шейх Махмуд, однако накануне решающего голосования он признал свое поражение и отказался от дальнейшей борьбы.

По данным информагентства, Мохамед уже принес присягу перед парламентариями.

Реклама

Как передает ТАСС, с 1989 по 1993 года он изучал историю в Университете Буффало (штат Нью-Йорк), получил диплом бакалавра, а затем окончил магистратуру по специальности «Политология и международные отношения».

По окончании учебы Мохамед сменил несколько должностей в администрациях муниципалитетов и графств, а также в правительстве штата Нью-Йорк. В 2010 году он вернулся в Сомали и занял пост премьер-министра, а в 2012 году основал Сомалийскую партию справедливости и равенства, где стал генеральным секретарем.

У нового президента Сомали двойное гражданство, он имеет американский паспорт.

Хассан Шейх Махмуд был президентом Сомали с сентября 2012 года.

Сомалийская республика прекратила свое существование как единое государство в 1991 году после падения режима диктатора Сиада Барре. В глазах международного сообщества единственной законной властью в стране является федеральное правительство, под его управлением находится Могадишо и несколько ближних районов. Остальные части Сомали контролируются непризнанными структурами или представляют собой самоуправляемые регионы.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы Wo&Men

Поразительное сходство! Ургант опубликовал архивное фото мамы

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире" Showbiz

Стало известно, кто заменит Корчевникова на "Прямом эфире"

Крестница принца Чарльза найдена мертвой Wo&Men

Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье Showbiz

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан Hi-Tech

В Москве откроется первый в мире гаджет-ресторан

Сомали

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 800 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 