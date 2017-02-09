Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ; Путин извинился

Президент России Владимир Путин принес извинения турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану после того, как российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, по ошибке нанесла удар по военным Турции, убив трех человек и еще 11 ранив, сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецких ВС.

В заявлении турецкой стороны, с которым ознакомилось агентство, идет речь о том, что Путин позвонил Эрдогану, выразил скорбь и принес соболезнования из-за смерти турецких военных. В настоящее время структуры двух стран занимаются расследованием произошедшего.

В Минобороны РФ уже подтвердили гибель турецких военных в результате непреднамеренного удара российского самолета в провинции Алеппо. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выразил соболезнования турецкому коллеге генералу Хулуси Акару. При этом они договорились о более тесной координации и обмене информацией об обстановке на земле в Сирии, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия и Турция экстренно усовершенствуют механизм согласования действий в Сирии после непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным.

«Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», - объяснил он (цитата по РИА «Новости»).

В оперативном совещании Совбеза РФ приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

Генштаб ВС Турции объявил о том, что трое турецких военных погибло и 11 было ранено, когда в четверг утром, 9 февраля, военные самолеты РФ во время авиаударов по объектам (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) случайно поразили здание, где находились военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

С 24 августа 2016 года Турция проводит в Сирии военную наземную операцию «Щит Евфрата». Она направлена против «Исламского государства», а также курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Анкаре считают террористической организацией. Турецкие власти опасаются, что курдские группировки создадут на сирийско-турецкой границе свое автономное объединение, что подстегнет распространение сепаратистских настроений в самой Турции.

В середине января ВКС РФ совместно с боевой авиацией Турции начали воздушную операцию против боевиков ИГ в пригородах населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. На этом фоне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и РФ договорились пригласить США на переговоры по Сирии в Астане в попытке перезапустить мирный процесс.

30 декабря в Генштабе Турции сообщили о трех авиаударах по позициям террористической группировки «Исламское государство» в районе сирийского города Эль-Баб и уничтоженных в результате атаки с воздуха боевиках. При этом российские агентства предпочли умолчать о том, что в бомбардировке участвовали не только турецкие ВВС, но и авиация России.