В Таиланде слон едва не убил назойливую туристку

Американская туристка Уитни Лаво на отдыххе в Таиланде едва не стала жертвой рассерженного слона.

Как сообщает агентство Daily Star, во время традиционной помывки словнов местными жителями девушка решила воспользоваться случаем и подойти погладить животное.

Однако слону не понравилась подобная бестактность и он резко боднул девушку бивнем. От удара туристка отлетела на несколько метров, но к счастью для себя Уитни удачно приземлилась и отделалась всего лишь легким испугом.

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По возвращению в Америку Лаво разместила видео инцидента в Сети, который уже успел набрать свыше 150 тысяч просмотров нна видеохостинге YouTube.