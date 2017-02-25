Американцы бурной радостью встретили Обаму на улицах Нью-Йорка

Бывший президент США Барак Обама был замечен выходящим из бизнес-центра на Пятой авеню в Нью-Йорке, передает Mashable.

Его появление вызвало настоящий восторг у толпы прохожих, которые встретили любимого в народе Обаму бурными аплодисментами.

Они выкрикивали слова одобрения, а также снимали экс-главу государства на камеру.

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Обама отреагировал на происходящее доброжелательно и спокойно, он улыбался и приветствовал людей в ответ.

На роликах видно, как перед Обамой выходит охрана. Экс-президент машет толпе, а после садится в автомобиль и уезжает. Цель его визита в Нью-Йорк неизвестна.

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