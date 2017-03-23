Прыжок с моста во время наезда террориста в Лондоне на толпу попал на камеру

Вчера в центре Лондона рядом со зданием парламента на Вестминстерском мосту террорист наехал на толпу. В результате теракта погибли пять и пострадали около 40 человек.

По данным Би-би-си, террорист на автомобиле протаранил толпу на Вестминстерском мосту, а затем с двумя ножами напал на 47-летнего полицейского Кейта Палмера, который в результате нападения скончался.

Полиция застрелила нападавшего, от полученных ранений он позже скончался.

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Во время инцидента на мосту было много людей, часть из них попали под машину, часть стали очевидцами кровавой атаки.

В распоряжение Би-би-си и Reuters попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что во время наезда на толпу кто-то упал или спрыгнул с моста в Темзу. Неизвестно, пострадал ли это человек и выжил ли он.









































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По оценке экспертов,

при неумелом прыжке с этого моста можно получить серьезные травмы или даже погибнуть

, потому что течение быстрое, а глубина - около пяти метров.





















































































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Машина террориста остановилась лишь после того, как он врезался в ограждение британского парламента. Водитель, выйдя из машины, напал с ножом на попытавшегося остановить его полицейского и убил его.

Британская полиция квалифицировала произошедшее как теракт, в связи с происшествием арестованы семь человек.

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