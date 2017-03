Жители России вышли на улицы, протестуя против коррупции; сотни задержанных

В столице Дагестана во время антикоррупционного митинга сотрудники полиции задержали 156 человек.

В Петербурге на митинг против коррупции пришли до 10 тысяч человек. Он проходит на Марсовом поле, куда продолжают прибывать сторонники Навального.

Импровизированной сценой для сторонников Навального стал мемориал памяти Жертв революции. Полицейские попытались убрать людей с памятника, однако толпа помешала им это сделать. Люди скандировали «Сами вы держитесь!» и другие лозунги.

Batons out and lots of violent arrests on Pushkin Square: pic.twitter.com/3eilmVAFwj— Howard Amos (@howardamos) 26 марта 2017 г.