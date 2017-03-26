Жители России вышли на улицы, протестуя против коррупции; сотни задержанных

 

Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / TT NYHETSBYRÅN

 

В воскресенье, 26 марта, по всей России проходят митинги против коррупции, к которым призывал оппозиционный политик Алексей Навальный. Мероприятия начались и в Москве. Там центр города наводнили силовики, проходят задержания. На Пушкинской площади распылили газ, в ход пошли дубинки. Согласно данным российских СМИ, число задержанных в столице уже превысило 500 человек. В целом по России эта цифра значительно больше.

В столице Дагестана во время антикоррупционного митинга сотрудники полиции задержали 156 человек.

В Петербурге на митинг против коррупции пришли до 10 тысяч человек. Он проходит на Марсовом поле, куда продолжают прибывать сторонники Навального.

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Импровизированной сценой для сторонников Навального стал мемориал памяти Жертв революции. Полицейские попытались убрать людей с памятника, однако толпа помешала им это сделать. Люди скандировали «Сами вы держитесь!» и другие лозунги.

После 14:30 во время митинга был задержан Алексей Навальный.

Политика посадили в автозак, который с трудом мог двигаться через толпу: перед транспортным средством встали люди, кто-то перегородил путь машиной.

Сам Навальный призвал людей не биться за него с полицией, а продолжать шествие: «Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией».

Российские СМИ сообщают, что в Москве уже начались одиночные задержания.

Во Владивостоке на митинг под лозунгом «Он нам не Димон» собрались более тысячи человек. Мероприятие обернулось массовыми задержаниями: по предварительной информации, под стражей оказались более 30 человек.

Задерживают людей и в других городах. Так, до десяти человек было задержано в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске.

В свою очередь в Чите организаторов митинга и сторонников Навального облили зеленкой.

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева, которая, как утверждается в публикации, приобретена незаконным путем.

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