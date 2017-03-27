На складах боеприпасов в Балаклее до сих пор слышны взрывы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На территории складов боеприпасов в Балаклее Харьковской области продолжаются одиночные взрывы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«По состоянию на 07.00 (совпадает с латв.) 27 марта пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территория города Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечены три пожарных танка, три инженерные машины разграждения и три пожарных автомобиля министерства обороны Украины. Для подвоза воды привлечены три пожарных автомобиля ГосЧС.

Ранее заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен.

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