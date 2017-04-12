В Германии задержан координатор «Исламского государства»

В немецкой Баварии был задержан сириец, который занимался вербовкой потенциальных террористов в Европе, сообщает агентство ЛЕТА.

31-летнего Зохера Дж., который перебрался в Германию в 2015 году, задержали по месту жительства. Также был проведен обыск.

Прокуратура утверждает, что задержанный состоял в группировках «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Также он обвиняется в нарушении закона о контроле за оружием.

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В 2011 году он создал группировку боевиков, которая была лояльна «Джебхат ан-Нусра» - связанной с «Аль Каидой» группировкой. В Сирии он участвовал в боевой ячейке террористических организаций, участвовал в боевых действиях в Алеппо и других регионах страны.

В конце 2015 года задержанный приехал в Германию, откуда ездил в Грецию и вербовал боевиков в лагерях беженцев.

Напомним, за последнюю неделю в Европе произошло несколько терактов. В частности, в Стокгольме грузовик врезался в толпу пешеходов, а в Германии произошел взрыв у автобуса футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде.

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