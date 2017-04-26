Генштаб РФ предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России

Развертывание американской системы ПРО в Европе и прилегающих морях может способствовать скрытному наращиванию ударного компонента, обеспечивающего внезапный ядерный удар по территории России. Об этом на московской конференции по международной безопасности сообщил первый замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, передает РИА Новости.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — сказал Познихир.

Развертываемый в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis. Эти пусковые установки обеспечивают применение широкой номенклатуры ракет разных типов, крылатые ракеты большой дальности типа Tomahawk. Ракеты этого семейства, предназначенные для поражения наземных целей, имеют максимальную дальность полета от 1700 до 2500 километров (в зависимости от модификации) и могут оснащаться ядерными боевыми частями мощностью от 5 до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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«Томагавки» различных вариантов также являются штатным вооружением кораблей системы Aegis (крейсера типа «Тикондерога», эсминцы типа «Арли Берк»), используемых в морском компоненте системы противоракетной обороны. Надежно отследить, какими именно ракетами и в какой пропорции оснащен тот или иной корабль или наземная пусковая установка, по мнению опрошенных «Лентой.ру» военных специалистов, практически невозможно. Ранее Виктор Познихир уже заявлял, что развертывание пусковых установок системы Aegis в Польше и Румынии нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

«Сам факт использования корабельной пусковой установки крылатых ракет в наземном варианте является нарушением со стороны США Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — подчеркнул он.

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