Столтенберг: Без Турции НАТО ослабнет

Без Турции НАТО будет слабой организацией. В силу многих причин турецкое государство является союзником альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

По его словам, Турция вносит «неоценимый вклад» в осуществление миссий НАТО в Афганистане, Косово и других регионах мира, что во многом обусловлено географическим расположением и военным потенциалом страны.

«Турция граничит с Ираком и Сирией, где продолжается противостояние и столкновения. Кроме того, она граничит со стратегически важным для НАТО регионом Черного моря, что имеет существенное значение для отношений с Россией», — отметил Столтенбенг.

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Турция является ключевой страной для безопасности Европы и для НАТО, поэтому западным странам, критикующим политику Турции, следует «демонстрировать взаимное уважение, сохранять спокойствие и проявить взвешенный подход к своему союзнику», резюмировал генеральный секретарь НАТО.

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