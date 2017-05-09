Прокуратура Турции попросила 3623 пожизненных срока для Гюлена

Прокуратура Турции попросила суд приговорить исламского духовного лидера Фехтуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке государственного переворота, к 3623 пожизненным заключениям и еще 2923 годам тюрьмы.

По версии следствия, именно Гюлен стоял за попыткой переворота в Турции в июле 2016 года. Также на Гюлена, постоянно проживающего в США, наложен административный арест в размере 2,2 миллиона дней. Гюлен является основным подозреваемым по большинству уголовных дел, заведенных по факту организации попытки переворота.

15 июля 2016 года в Турции группы военных объявили о захвате власти и отстранении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мятеж был на следующий день подавлен, а в стране прошли массовые аресты предполагаемых участников заговора. В общей сложности, по данным CNN, под стражей оказались почти 50 тысяч человек.

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После попытки переворота в Турции была инициирована конституционная реформа, укрепляющая власть президента страны. Референдум о реформе прошел 16 апреля, большинство жителей проголосовали за нее.

Власти Турции утверждают, что за переворотом стоял турецкий духовный лидер Фехтуллах Гюлен, с начала 2000-х постоянно живущий в США, и добиваются его выдачи на родину. Гюлен отрицает причастность к перевороту.

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