Прокуратура Турции попросила 3623 пожизненных срока для Гюлена

Фетуллах Гюлен
 

Фетуллах Гюлен. Фото: AP/Scanpix

Прокуратура Турции попросила суд приговорить исламского духовного лидера Фехтуллаха Гюлена, обвиняемого в подготовке государственного переворота, к 3623 пожизненным заключениям и еще 2923 годам тюрьмы.

По версии следствия, именно Гюлен стоял за попыткой переворота в Турции в июле 2016 года. Также на Гюлена, постоянно проживающего в США, наложен административный арест в размере 2,2 миллиона дней. Гюлен является основным подозреваемым по большинству уголовных дел, заведенных по факту организации попытки переворота.

15 июля 2016 года в Турции группы военных объявили о захвате власти и отстранении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мятеж был на следующий день подавлен, а в стране прошли массовые аресты предполагаемых участников заговора. В общей сложности, по данным CNN, под стражей оказались почти 50 тысяч человек.

Реклама

После попытки переворота в Турции была инициирована конституционная реформа, укрепляющая власть президента страны. Референдум о реформе прошел 16 апреля, большинство жителей проголосовали за нее.

Власти Турции утверждают, что за переворотом стоял турецкий духовный лидер Фехтуллах Гюлен, с начала 2000-х постоянно живущий в США, и добиваются его выдачи на родину. Гюлен отрицает причастность к перевороту.

Еще по этой теме
За связи с Гюленом в Турции арестовано 35 тысяч человек

За связи с Гюленом в Турции арестовано 35 тысяч человек

В Турции задержаны еще более тысячи человек по подозрению в связях с Гюленом

В Турции задержаны еще более тысячи человек по подозрению в связях с Гюленом

Турция направила США новый пакет документов с доказательствами вины Гюлена

Турция направила США новый пакет документов с доказательствами вины Гюлена


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Земля
Земля, Piņķi, 193140 EUR

reklama.vesti.lv

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017 Showbiz

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Врачи рассказали, как омолодить кожу за счет продуктов Wo&Men

Врачи рассказали, как омолодить кожу за счет продуктов

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес Showbiz

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 