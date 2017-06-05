Идентифицирована первая жертва теракта: девушка умерла на руках у жениха

 

Фото: Reuters/ScanPix

Кристина Арчибалд из Канады стала первой идентифицированной жертвой теракта в Лондоне. Она умерла на руках у своего жениха.

Кристина была помолвлена с Тайлером Фергусоном, рассказала СМИ сестра молодого человека.

«Он держал ее и смотрел, как невеста умирает у него на руках» добавила она.

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Напомним, вечером 3 июня на мосту в центре Лондона микроавтобус наехал на людей. Также сообщалось, что неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан недалеко от моста. Полиция объявила эти два инцидента терактами.

Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ

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