Лавров: Ответим Украине визовым режимом

Россия готова ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва не ведет «черных списков» украинцев, за исключением единичных случаев.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?

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Мы никаких «черных списков» про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

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