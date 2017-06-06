Лавров: Ответим Украине визовым режимом

Сергей Лавров
 

Сергей Лавров. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Россия готова ввести визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва не ведет «черных списков» украинцев, за исключением единичных случаев.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?

Реклама

Мы никаких «черных списков» про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — сказал он, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Еще по этой теме
В МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

В МИД Украины рассказали, как поздравят Кремль на День России

На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания «гибридной войны»

На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания «гибридной войны»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR

reklama.vesti.lv

Apple презентовала новые устройства и iOS 11 Hi-Tech

Apple презентовала новые устройства и iOS 11

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини Showbiz

ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия Hi-Tech

Для поклонников Audi: популярные модели сквозь десятилетия

ФОТО: Максакова впервые показала сына от Вороненкова Showbiz

ФОТО: Максакова впервые показала сына от Вороненкова

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза Showbiz

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 