Сирийское ТВ сообщило об убийстве самого разыскиваемого террориста в мире

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади убит в результате авиаудара, сообщило сирийское телевидение. Британская Daily Mail, транслирующая эту информацию, выражает сомнение, указывая, что об убийстве Багдади ранее сообщали уже не раз.

В этот раз сирийское телевидение сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в ходе авиаудара по сирийскому городу Ракка. Факт удара подтвержден активистами, работающими на земле: Raqqa24 сообщала о гибели семи мирных жителей в этом городе накануне.

Daily Mail обращает внимание, что данные о гибели аль-Багдади в Ракке противоречат прежним публикациям о его местонахождении: считалось, что главарь «Исламского государства» прячется где-то в окрестностях иракского города Мосул.

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Пропагандистский ресурс исламистов Amaq пока не опубликовал подтверждения этих сообщений.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но позже она не находила подтверждения.







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