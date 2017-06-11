В Германии вспыхнул пожар в центре для беженцев: 37 пострадавших, среди них 10 детей

Десятки человек получили травмы в ночь на воскресенье, 11 июня, в результате пожара в общежитии для беженцев в Бремене на северо-западе Германии.

Пожарная служба сначала сообщила о 37 пострадавших. Позднее ее представитель уточнил, что после экстренного осмотра врачами, прибывшими на место происшествия, большая часть обследованных не была госпитализирована, сообщает DW.com.

В итоге в больницы были доставлены 14 пострадавших, передает на своем сайте газета Die Morgenpost. Как, в свою очередь, уточняет AFP, среди госпитализированных - 10 детей. У большинства - симптомы отравления угарным газом и продуктами горения. Один ребенок - в тяжелом состоянии, ему проведена интубация трахеи.

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Всего в общежитии были зарегистрированы 76 человек. Многих из-за сильного задымления пришлось эвакуировать из пятиэтажного здания по приставным лестницам. При тушении возгорания были задействованы 70 пожарных и 27 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются. По имеющимся данным, пожар вспыхнул в подвале дома. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники уголовной полиции Германии.

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