Развод в Пярну превратился в боевик с оружием, боеприпасами и подожженным домом

В Пярну произошел пожар, который устроил один из местных жителей из-за развода с женой. На место поспешили полиция, спасатели, медики и саперы (во время пожара были слышны взрывы).

Пожар произошел 22 декабря позапрошлого года на улице Оя. Вся эта история сопровождалась чередой событий, которые встречаются разве что в мексиканских сериалах и голливудских боевиках, пишет Pärnu Postimees.

В пятницу суд приговорил 62-летнего Виктора к трем годам тюрьмы. Из них мужчина уже провел за решеткой три месяца и 21 день. Остальной срок он будет отбывать условно.

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Разговор о том, что произошло в тот день, мужчина говорит очень эмоционально. По его словам, он разводился с женой и был готов отдать ей квартиру. Но женщина вместо недвижимости попросила денег. Виктор был уверен, что судья и адвокат его жены сговорились. Он считал происходящее несправедливым вымогательством.

И тут он подумал - хватит «Я подумал, черт с ним, подожгу тогда квартиру»,

- рассказал Виктор о своем плане.

В итоге он взял канистру со спиртом, открыл крышку, разлил ее содержимое в квартире и поджег. Квартира вспыхнула как спичка. Огонь распространился по всей квартире.

Сам мужчина, который коллекционировал оружие, схватил взрывчатку, огнестрельное оружие и патроны, прикрывая лицо рукой, он схватил со стола ключи от автомобиля и ушел с места происшествия. На улице он понял, что взял не те ключи.

На место пожара примчались полицейские и спасатели, которые эвакуировали жильцов двух подъездов.

Стражи правопорядка обнаружили рядом с домом два огнестрельных оружия и посчитали, что поджигатель вооружен. На место были вызваны дополнительные силы полиции, служебная собака и переговорщик, на тот случай, если с вооруженным мужчиной придется вести переговоры.

Сам Виктор в это время был неподалеку. Он поднял автомат, направил дуло в небо и выстрелил очередью. Затем он подошел к фонарному столбу и стал в луч света. Мимо проехал патруль.

Виктору показалось странным, что выскочившие из машины полицейские спрятались за ней и стали целиться в него из пистолетов.

У него был автомат, с помощью которого он мог быстро изрешетить машину стражей правопорядка.

Но такой мысли у него никогда не возникала.

В самой полиции после этого случая заявили, что сначала мужчина отказывался сложить оружие. Он сел на дорогу и положил рядом с собой оружие. В итоге мужчину все-таки задержали.

Суд конфисковал и приказал уничтожить пулемет, две винтовки, карабин, ружье, пистоле-пулемет, 521 патронов от винтовки, 23 патрона от ружья, штык и два корпуса от ручных гранат.

В ходе рассмотрения уголовного дела мужчина чистосердечно во всем сознался и всесторонне сотрудничал со следствием. Все эти обстоятельства суд учел.

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