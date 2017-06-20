За время правления Путина в Британии ликвидировали 14 человек по делу Литвиненко

Найденный мертвым в прошлом году эксперт по радиации Мэтью Панчер, принимавший участие в расследовании обстоятельств отравления и смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне, был убит. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на неназванные источники в разведке США. Ранее сообщалось, что, по заключению коронера, смерть Панчера была признана самоубийством.

Тело британского ученого было обнаружено в мае 2016 года на кухне его дома в графстве Оксфордшир. Полиция и коронер пришли к выводу, что Панчер сам себе нанес колотые и резаные ранения двумя разными ножами, что стало причиной смерти.

Как отмечается в статье, Панчер принадлежал к команде ученых, во время исследований которых была найдена важная улика, давшая возможность британскому следствию прийти к выводу, что убийство Литвиненко, вероятно, было совершено по приказу президента РФ Владимира Путина.

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По данным BuzzFeed, Панчер оказался среди как минимум 14 человек, которые, как подозревает американская разведка, были убиты в Великобритании после прихода Путина к власти.

«Приговор» привели в исполнение российские мафиозные группировки или спецслужбы, которые иногда действуют сообща

, говорится в материале, цитируемом InoPressa.

Четыре сотрудника разведслужб США сообщили, что американская разведка собрала информацию о смерти ученого, которая свидетельствует о его убийстве. По их словам, они передали британской разведслужбе MI6 данные о связи смерти Панчера и еще 13 человек с Россией, однако британская полиция отмела подозрения и прекратила расследование.

BuzzFeed публикует доказательства по делу Панчера и разведданные США, связывающие смерть еще двух человек в Великобритании с убийством Литвиненко. Речь идет о расследовавшем коррупционную деятельность российских спецслужб в Италии российском дипломате Игоре Пономареве, который скончался в Лондоне за два дня до отравления Литвиненко при странных обстоятельствах, и о писавшем о смерти Литвиненко журналисте The Times

Дэниэле Макгрори, который умер за пять дней до выхода в эфир документального фильма об этом деле.

Странный суицид Панчера и «предупреждение» Первого канала

Что касается Панчера, именно он установил дозу полония-210, которым отравили Литвиненко. В конце 2015-го - начале 2016 года эксперт ездил в Россию изучать воздействие радиации на атомном объекте «Маяк» в Челябинской области, который был источником полония, примененного для убийства Литвиненко. В ходе секретного проекта Project 2.4 он изучал, как воздействует на работников радиоактивный плутоний, который производится на предприятии. Панчер несколько раз ездил в Россию, и всякий раз он подвергался «слежке и прослушкам», сказал в интервью BuzzFeed News доктор Алан Берчолл. По его словам, это были «определенно агенты ФСБ», а также и британские разведчики.

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После возвращения из России Панчер впал в депрессию и, по словам его жены, «просто потерял интерес» ко всему. Он говорил родственникам и коллегам, что совершил серьезную математическую «ошибку» на Project 2.4 и из-за этого его могут посадить в тюрьму. Усилия коллег, которые пытались успокоить ученого, оказались тщетными. Вскоре Панчер был найден мертвым.

Корреспонденты BuzzFeed News опросили восемь родственников и друзей Панчера. И все они заявили, что не верят в версию о суициде. По их словам, полиция не опросила сына Панчера от первой жены и двух его братьев, а побеседовала лишь с его родителями и женой Кэтрин.

Неназванный бывший высокопоставленный сотрудник контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил журналистам, что государство «может вносить сбои в сознание», «может делать все», в том числе использовать химические препараты, которые провоцируют депрессию.

Издание также напомнило, что российский Первый канал показал сюжет, в котором смерть Панчера была названа «очень странным самоубийством»

. По версии BuzzFeed, возможно, так был подан сигнал тем, кто оказывает противодействие Путину, чтобы они этого не делали.

Бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко попросил политического убежища в Великобритании после своего заявления о подготовке убийства олигарха Бориса Березовского в 2000 году. В отношении Литвиненко в России было возбуждено уголовное дело по статьям «Разглашение государственной тайны» и «Государственная измена».

Литвиненко совместно с историком Юрием Фельштинским написал и опубликовал в 2002 году книгу «ФСБ взрывает Россию» (книга внесена в список экстремистских материалов), в которой доказывал, что теракты 1999 года были устроены с целью прихода к власти Путина. Он также утверждал, что Путин занимался различной криминальной деятельностью.

1 ноября 2006 года Литвиненко в Лондоне встретился с Андреем Луговым, бывшим охранником Бориса Березовского и депутатом Госдумы РФ, а также с предпринимателем Дмитрием Ковтуном, который в прошлом работал в ГРУ. Во время этой встречи он был, предположительно, отравлен полонием-210. Литвиненко скончался через несколько дней - 23 ноября. В январе 2016 года суд Великобритании пришел к выводу, что Путин может быть причастен к этому убийству. Кроме того, британские следователи назвали двоих подозреваемых в отравлении подполковника полонием-210 - Лугового и Ковтуна.

The New Yorker ищет «руку Кремля» в преступлениях в США

The New Yorker вспоминает историю девятилетней давности с покушением на американского эксперта в области разведки и безопасности Пола Джояла и задается вопросом, не стреляли ли в него «по приказу российского государства».

Джоял, вице-президент вашингтонской компании National Strategies и эксперт по российско-американским отношениям, выступивший в 2007 году по телевидению с заявлениями о причастности России к отравлению Литвиненко, через несколько дней получил тяжелые огнестрельные ранения в пах, когда на него напали возле его дома двое молодых афроамериканцев. Пресса связала нападение с выступлением Джояла, и к делу подключилось ФБР, однако полиция пришла к выводу, что было совершено обычное вооруженное ограбление.

Как пишет автор статьи, после месяцев лечения Джоял поправился, но преступление так и не было раскрыто. Джоял рассказал журналисту, что, как он полагает, стрельбу организовал один из друзей Путина, «олигарх». «Я думаю, что они намеревались послать Джоялу месседж», - отметил в беседе с журналистом The New Yorker Пол Гобл, бывший старший аналитик Госдепартамента и друг Джояла.

Гобл рассказал автору статьи Дектеру Филкинсу, что во время холодной войны США и СССР иногда убивали шпионов и перебежчиков друг друга, но не в стране противника, пишет IniPressa. По мнению эксперта, Путин нарушил старые правила. И не он один так думает: ряд случаев в США возбуждает подозрения, отмечает журналист. По его словам, один из таких случаев касается Михаила Лесина, который 5 ноября 2015 года был обнаружен мертвым в своем номере в Dupont Circle Hotel в Вашингтоне.

Согласно заявлению полиции Вашингтона, у него были "тупые" травмы головы, шеи, туловища, рук и ног". Длительное расследование пришло к выводу, что смерть Лесина была случайной, она стала результатом падения и острого отравления этанолом, тем не менее она не перестает оставаться подозрительной, дает понять автор статьи.

BuzzFeed пишет о других возможных жертвах заказных убийств

В статье, опубликованной 15 июня, BuzzFeed News описывает подозрительную смерть британца Скота Янга, который выпал из окна в Лондоне. По версии издания, его также могли убить по приказу Кремля.

«Этот бывший мультимиллионер и посредник в сомнительных делах, работавший на мировых супербогачей, несколько лет говорил друзьям, родственникам и полиции, что на него охотится команда русских киллеров - с тех пор, как его состояние в одночасье испарилось при загадочной сделке с московской недвижимостью», - говорилось в статье, которую цитировала InoPressa.

Янг стал девятым в кругу друзей и деловых партнеров, скончавшихся при сомнительных обстоятельствах, отмечает издание. Среди них был и российский олигарх Борис Березовский, умерший в 2013 году в Великобритании, утверждает BuzzFeed. Сотрудники разведслужб США сказали, что подозревают, что его убили, отмечает издание.

Ранее BuzzFeed сообщил, что спецслужбы США передали британскому правительству разведданные, гласившие, что российский разоблачитель Александр Перепиличный, умерший в Суррее в 2012 году, был, вероятно, убит по прямому приказу Кремля. Однако британские власти считают, что его смерть произошла по естественным причинам.

Вероятно, были убиты и деловой партнер Березовского Бадри Патаркацишвили, который скоропостижно умер от предполагаемого сердечного приступа в 2008 году, а также их знакомый, сооснователь ЮКОСа Юрий Голубев, умерший в 2007-м, указывает издание.

Еще два фигуранта списка подозрительных смертей - Стивен Мосс, который в 2003 году в возрасте 46 лет тоже скончался от внезапного сердечного приступа, и Стивен Кертис, погибший в катастрофе вертолета в 2004 году, - тоже могли стать жертвами заказных убийств Кремля, так как помогали российским олигархам переводить деньги в Великобританию.

Трое из близких друзей и деловых партнеров Янга - Пол Касл, Робби Кертис - не состоявший в родстве со Стивеном - и Джонни Эличаофф - расстались с жизнью, как предполагалось, в результате самоубийств за четыре года до смерти Янга и были включены в досье, которое ведут разведслужбы США, документируя предполагаемые убийства, связанные с Россией.

17 действующих и бывших сотрудников британских и американских разведслужб сказали в интервью BuzzFeed News, что на протяжении последнего десятилетия российские киллеры могли убивать в Великобритании, оставаясь безнаказанными, писало издание.

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