Польша временно отказалась от российского газа

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Польша отказалась от российского газа, который поступает из Германии через реверс трубопровода Ямал-Европа. Об этом говорится в сообщении польской компании GAZ-System.

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Причиной отказа от закачки российского газа называется его низкое качество.

«В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», - говорится в заявлении компании.

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В компании пояснили, что ограничения продолжат действовать до утра 23 июня, но в случае необходимости могут быть продлены.

В GAZ-System особо подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции Мальнов, о случившемся извещены.

Отметим, что

Польша является самым ярым противником строительства газопровода Северный поток-2,

который Газпром собирается строить с партнерами из ЕС в обход Украины.

Накануне в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.

Американский президент Дональд Трамп хочет внести изменения в законопроект сената, чтобы было возможно отменить антироссийские санкции.

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