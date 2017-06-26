ФСБ: в Петербурге готовился теракт с помощью Telegram

Подготовка теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялась с помощью Telegram. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ.

По информации ведомства, террорист-смертник использовал мессенджер для связи с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В ФСБ также заявили, что члены международных террористических организаций поголовно используют интернет-мессенджеры, чтобы контактировать с кураторами из-за границы. «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — добавили в ведомстве.

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3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».











































































Aizvērt Взрыв в метро Санкт-Петербурга Reuters/Scanpix twitter.com twitter.com twitter.com AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix Tass/Sputnik/Scanpix







По данным Следственного комитета России, бомбу привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.







































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С середины мая в России активно обсуждается возможная блокировка Telegram.

Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании же эту просьбу игнорируют. 26 июня основатель сервиса Павел Дуров заявил, что требование противоречит Конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

«Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», — уверен Дуров.



































Aizvērt В России поминают жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix EPA/AP/Scanpix







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