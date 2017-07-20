Госдеп США: Общее число терактов в мире снизилось

Теракт в Манчестере
 

Теракт в Манчестере. Фото: REUTERS/Scanpix

В мире за прошедший год уменьшилось общее число терактов. При этом тенденция фиксируется второй год подряд. Об этом говорится в докладе о террористических угрозах в мире, который подготовлен Госдепом США.

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По данным ведомства, общее число террористических атак в 2016 году по сравнению с 2015 годом «сократилось на 9%, а общее число вызванных ими смертей - на 13%».

Отмечается, что сокращение объясняется «главным образом уменьшением количества вылазок и сокращением числа случаев гибели людей в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене".

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Как подчеркивают авторы доклада, 26% погибших в результате терактов в минувшем году - сами их исполнители, в 2015 году этот показатель был равен 24%.

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