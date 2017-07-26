МВД РФ завершило расследование дела о «пьяном мальчике»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что расследование уголовного дела о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, завершено, передает РИА «Новости».

По ее словам, уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Балашихи Ольги Алисовой направлено в суд.

Отмечается, что она обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Реклама

Ранее следователь СК России взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела «о халатности» с Романа Шимко, отца погибшего в Балашихе мальчика, у которого эксперты нашли большую концентрацию алкоголя в крови.

Данное ДТП произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Алисова за рулем Hyundai Solaris во дворе дома сбила ребенка. В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил ему заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии нашли 2,7 промилле алкоголя. С учетом веса ребенка, по оценкам экспертов, это говорит о том, что перед ДТП ребенок выпил примерно 100–200 г водки.

Еще по этой теме