Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную баню в самолете

Пассажирам рейса 3984 авиакомпании Turkish Airlines пришлось свыше полутора часов просидеть в салоне самолета при температуре 45 градусов. Видео случившегося опубликовано на сайте новостного проекта «Мобильный репортер».

Инцидент произошел во вторник, 25 июля. В лайнере, который должен был вылететь из турецкой Антальи в московский аэропорт Внуково, не функционировали кондиционеры и вентиляционная система, пишет «Лента.ру».

У одного ребенка из-за жары случился приступ бронхиальной астмы. При этом экипаж отказал пассажирам в просьбе открыть двери и выпустить их из самолета. Кондиционеры, по словам сотрудников Turkish Airlines, должны были заработать только после взлета.

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В итоге пассажиры более часа просидели в лайнере, прежде чем воздушное судно отправилось в полет. Спустя 30 минут после взлета температура в салоне начала опускаться. Согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс прибыл в Москву 26 июля в 02:12.

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