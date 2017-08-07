В Латвии пиво стоит как вода, Эстонии и не снилось

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Если в Латвии уже много лет слабый алкоголь был дешевле, чем в Эстонии, то теперь ситуация изменилась, не в пользу эстонских соседей.

С июля в Эстонии снова поднялся акциз на слабый алкоголь, в результате чего цены на сидр приблизились к двум евро за полулитровую банку, а цены на пиво - к 1.60 евро за ту же банку (в некоторых случаях еще плюс 10 центов за тару).

В центре Риги в супермаркете бутылку пива 0.5 л можно купить за 42 цента (залог за тару в Латвии не принимается, поэтому это окончательная цена).

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Ящик пива - 24 банки по 0.33 стоит там, в среднем, 7.90 - 8.99 евро.

Помните, алкоголь вредит вашему здоровью!

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