Умерла старейшая жительница планеты

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Our oldest person in the world Mrs. Violet Mosse-Brown has died. She was 117 years old.



