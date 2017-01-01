LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода

СМИ: Лондон готов выплатить за Brexit 20 млрд

Deutsche Welle
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Великобритания готова выплатить Брюсселю не менее 20 млрд евро за выход из состава Европейского Союза. Об этом уведомил ряд стран Евросоюза советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс, сообщила в газета Financial Times.

Размер суммы, которую Лондон намерен уплатить Евросоюзу, Мэй может официально объявить 22 сентября во Флоренции в программной речи, посвященной Brexit.

Между тем в правительстве Мэй сведения о сумме в 20 млрд уже объявили «чистой спекуляцией».

В свою очередь официальный представитель правительства Германии опроверг сообщения, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель сообщили о конкретном предложении Лондона.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС.

Brexit ЕС
0 Комментарии