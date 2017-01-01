СМИ: Лондон готов выплатить за Brexit 20 млрд

Великобритания готова выплатить Брюсселю не менее 20 млрд евро за выход из состава Европейского Союза. Об этом уведомил ряд стран Евросоюза советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс, сообщила в газета Financial Times.

Размер суммы, которую Лондон намерен уплатить Евросоюзу, Мэй может официально объявить 22 сентября во Флоренции в программной речи, посвященной Brexit.

Между тем в правительстве Мэй сведения о сумме в 20 млрд уже объявили «чистой спекуляцией».

В свою очередь официальный представитель правительства Германии опроверг сообщения, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель сообщили о конкретном предложении Лондона.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС.