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Путин: Россия списала африканским странам долг на сумму более $20 млрд

Русский TVNET
Владимир Путин | Фото: Michael Klimentyev / Sputnik

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов», - сказал Путин журналистам после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Президент РФ отметил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

Как уже писал Русский TVNET, в июне этого года Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов. За последние 11 лет Москва списала Бишкеку более 703 миллионов долларов внешнего долга.

Владимир Путин Россия
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