«Сувениры» британского туриста вызвали хаос во французском порту

Британский турист вызвал хаос в одном из портов нормандского региона Франции, попытавшись пронести на паром «сувениры» - три неразорвавшихся снаряда времен Второй мировой войны, пишет Apollo со ссылкой на The Local.

Из-за «сувениров» пришлось эвакуировать паромный терминал в порту Уистреама, на место происшествия вызвали саперов.

Мужчина в возрасте примерно 40 лет в пятницу пытался пронести снаряды на паром компании «Brittany Ferries», который готовился к отплытию в Великобританию.

Снаряды мужчина положил в свой чемодан.

Он пояснил свои действия тем, что является коллекционером памятных предметов Второй мировой войны, сообщает BFM TV.

Туриста задержала полиция, которой предстоит выяснить, каким образом снаряды оказались у него.