СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Террористы «Исламского государства» объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «много месяцев назад».

Об этом со ссылкой на аффилированного с ИГ агентство «Амак» пишет мониторинговая группа SITE.

Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, в заявлении не приводится. Полиция версию теракта пока не рассматривает.

Как уже сообщал наш портал, нападение в Лас-Вегасе произошло вечером 1 октября (утром 2 октября латв.). По версии следствия, Пэддок открыл огонь из окна отеля по проводимому рядом концерту кантри-музыки. Погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 406 получили ранения.

Пэддок был найден мертвым в номере отеля, из которого он вел стрельбу по толпе. Полицейские, прибывшие на место преступления,

обнаружили его тело и по меньшей мере 10 единиц огнестрельного оружия.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, Пэддок заехал в отель в минувший четверг, 28 сентября. Он подчеркнул, что предполагаемый убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов в гостинице.

При этом ранее в СМИ фигурировала версия о том, что Пэддока застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия по сигналу тревоги.