Неизвестный набросился на картину Гитлера в Италии

На выставке в Италии мужчина попытался проколоть отверткой картину Гитлера. Охране удалось отвести его от полотна.

На выставке «Музей безумия» в итальянском городе Сало в среду, 4 октября, неизвестный попытался отверткой проколоть картину Адольфа Гитлера. При этом он выкрикивал: «Сволочь!»

Охране удалось отвести его от полотна и не допустить того, чтобы он уничтожил картину, сообщает агентство KNA. Неизвестный позднее скрылся. Мужчина незначительно повредил полотно, владелец картины - частный коллекционер из Германии, решил не подавать заявление в полицию.

Работа Гитлера выставляется впервые. На выставке «Музей безумия» представлены всего около 200 картин, скульптур и инсталляций, которые созданы людьми, считавшимися душевнобольными, и полотна на тему безумия. Выставка будет проходить в Сало до 16 ноября, а затем откроется в Неаполе.

Адольф Гитлер занимался рисованием и в 18 лет пытался поступить в художественную школу в Вене, но не смог пройти во второй тур экзаменов. Позднее он пробовал поступить в Венскую художественную академию, но и это ему не удалось.