WSJ: Россия атакует смартфоны солдат НАТО

По словам представителей западных вооруженных сил, Россия открыла новую линию фронта с НАТО, используя ахиллесову пяту почти всех солдат альянса - их личные смартфоны, пишет The Wall Street Journal.

Жертвами этой кампании стал контингент из 4 тыс. военнослужащих НАТО, размещенных в этом году в Польше и государствах Балтии, заявили представители западных ВС.

Жертвами стали такие военнослужащие, как подполковник армии США Кристофер Леуру, заступивший на пост командующего базы НАТО в Польше в июле. По его словам, вскоре после этого он вернулся к своему автомобилю по окончании стрельб и обнаружил, что его личный iPhone подвергся хакерской атаке: хакер пытался взломать второй уровень защиты пароля с русского IP-адреса, передает InoPressa.

«На нем была маленькая карта Apple, и в центре карты была Москва,

- сказал полковник Леуру, расквартированный недалеко от крупной российской военной базы. - Там была надпись: кто-то пытался получить доступ к вашему iPhone».

«Полковник Леуру, готовящий тактические позиции войск к отражению потенциального российского вторжения, также обнаружил, что за ним физически следят через его iPhone», - говорится в статье.

"Они пытались определить мое местоположение с помощью геолокации, кто бы они ни были», - сказал он.

Полковник Леуру заявил, что, по меньшей мере, у шести солдат, находящихся под его командой, взломали телефоны или аккаунты Facebook.

Западные чиновники считают, что в кризисной ситуации взломанные телефоны могут быть использованы для замедления реакции НАТО на военные действия России, если, к примеру, личный телефон командира будет использован для отправки ложных распоряжений. Хотя такие сообщения, полученные с личного устройства, должны игнорироваться, это может создать неразбериху, говорят они.

«Если же взломанный телефон попадет в охраняемую зону, например на военный командный пункт, он может быть использован для сбора конфиденциальной информации»,

- отмечает издание.

Вблизи границы Эстонии с Россией многие солдаты в январе жаловались на «странные вещи», которые происходили с их телефонами на военной базе Тапа незадолго до прибытия французских и британских солдат НАТО, по словам офицера, находившегося тогда на базе.

В марте на телефоне эстонского призывника, когда он находился близ российской границы, начал играть хип-хоп, который он не скачивал, и примерно в то же время с его телефона начали пропадать контакты, рассказал солдат.

«Россия всегда стремилась атаковать военнослужащих НАТО с разведывательными целями, - говорит Кир Джайлс, эксперт исследовательского центра Chatham House. - Но нынешняя кампания преследования и запугивания беспрецедентна».