Погибшая в Доминикане «голая россиянка» была застрахована на несколько миллионов

В компании «Альфастрахование» заявили, что репатриация тела девушки будет осуществлена в рамках полиса, пишет Лайф.

Погибшая в Доминикане «голая россиянка» была застрахована в компании «Альфастрахование» на сумму 50 тысяч евро, что в российском эквиваленте составляет порядка 3,4 миллиона рублей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя страховой компании Юрия Нехайчук, в рамках полиса будет осуществлена репатриация тела, однако на данный момент компания ожидает документы, в числе которых и свидетельство о смерти.

FOTO: vk.com

В Челябинской области у погибшей остались 80-летняя мать и сын, которого воспитывает сестра Юлия. По словам отца ребенка, Бородина несколько лет работала в Каннах, а о том, что она якобы предоставляет эскорт-услуги, он ничего не знает.

Напомним, 12 октября стало известно, что в Доминикане во время опасного трюка на авто погибла уроженка Челябинской области Наталья Бородина.

35-летняя Бородина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак.

Как позже выяснилось, смерть девушки снимала её подруга из Украины, которая позже была задержана. Оказалось, что украинка была в момент аварии за рулём в состоянии алкогольного опьянения.