ЕС расширил санкции против Северной Кореи

Европейский Союз одобрил решение о расширении односторонних санкций против Северной Кореи. Об этом говорится в принятом по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявлении.

Отмечается, что Брюссель ввел ограничения на торговлю нефтью, проведение финансовых транзакций и создание совместных предприятий.

«Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в санкционный список включили еще трех чиновников и шесть организаций из Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что США представили в Совбезе ООН резолюцию по санкциям против КНДР.